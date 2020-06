Coronavirus Covid-19: Piacenza-Bobbio, il vescovo Ambrosio sabato 20 celebra all’arena Daturi messa per tutti i morti

“Quando sarà finita questa dura prova che stiamo subendo, faremo una messa di suffragio proprio al centro del cimitero per tutti i defunti invitando la popolazione, perché vi sia la possibilità di fare ‘onoranza funebre’: è molto importante celebrare il lutto per superare questo momento di tenebre”. Lo aveva promesso mons. Gianni Ambrosio, vescovo di Piacenza-Bobbio, lo scorso 27 marzo, durante una visita per una preghiera e una benedizione nel cimitero urbano di Piacenza.

La messa, annunciata quasi tre mesi fa, sarà celebrata sabato 20 giugno, alle ore 10, all’arena “Daturi” (in viale Risorgimento) e non al camposanto cittadino perché si teme che lì lo spazio non sia sufficiente a contenere, nel rispetto delle norme sul distanziamento, i familiari dei 963 morti – alla data del 17 giugno – per il coronavirus nel territorio piacentino.

L’appuntamento è realizzato con la collaborazione del Comune di Piacenza e il Gruppo Alpini-Sezione di Piacenza, che allestirà l’altare per la celebrazione.

Domenica 21, inoltre, si conclude il ciclo di messe nel giardino dell’ospedale “Guglielmo da Saliceto” di Piacenza (ingresso da via Campagna), promosse dal cappellano, don Andrea Fusetti: alle ore 10 si pregherà “a ringraziamento per tutti i malati guariti”.