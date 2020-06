Benedetto XVI: Papa emerito in Germania. Diocesi di Ratisbona, “lasciare questo incontro profondamente personale alla sua sfera privata”

“È una visita inattesa al capezzale di un malato. Il Papa emerito Benedetto XVI è volato da Roma in Baviera questa mattina per stare con suo fratello di 96 anni gravemente malato. Potrebbe essere l’ultima volta che i due fratelli, Georg e Joseph Ratzinger, si vedono in questo mondo”. Un comunicato sul sito della diocesi di Ratisbona, pubblicato oggi, chiede “di lasciare questo incontro profondamente personale alla sua sfera privata”. Tanto più che è “un sincero desiderio dei due fratelli anziani”: niente foto, apparizioni pubbliche o incontri. “Tutte le persone che vogliono esprimere la loro vicinanza”, si legge ancora, “sono cordialmente invitate a dire una preghiera silenziosa per i due fratelli”. Il comunicato spiega che il Papa emerito (93 anni) è atterrato a Monaco di Baviera intorno alle 11.45 di oggi, accolto calorosamente dal vescovo Rudolf Voderholzer, che lo ha accompagnato a Ratisbona. Il Papa emerito alloggia nel seminario della diocesi di Ratisbona. La data del suo viaggio di ritorno non è stata ancora decisa. La nota spiega anche che “il Papa emerito ha preso la decisione di visitare il fratello a Ratisbona con poco preavviso, dopo aver consultato Papa Francesco”.