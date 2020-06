Coronavirus Covid-19: Brasile, pandemia avanza ma a Manaus da ieri inumazioni non avvengono più in fosse comuni

(Foto ANSA/SIR)

Mentre la pandemia in Brasile sembra inarrestabile, un segno di speranza arriva da Manaus, capitale dello Stato dell’Amazonas, epicentro del contagio tra fine aprile e inizio maggio. Da ieri, infatti, è stato deciso che le sepolture non avverranno più in fosse comuni, come le drammatiche immagini di qualche settimana fa avevano mostrato a tutto il mondo, ma nel cimitero principale della città riprenderanno le tumulazioni nella modalità ordinaria. Il numero di sepolture è tornato infatti sotto le quaranta giornaliere, poche in più rispetto alla media dei mesi di gennaio e febbraio, mentre nei giorni più drammatici aveva abbondantemente superato il centinaio.

Tra aprile e maggio, a Manaus, ci sono state 5.168 tra inumazioni e cremazioni. Nella città amazzonica è anche stato avviato lo smantellamento del cosiddetto “ospedale di campagna”, la struttura allestita per fare fronte all’emergenza.