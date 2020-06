Benedetto XVI: Papa emerito in Germania. Mons. Bätzing dà il benvenuto a nome della Conferenza episcopale tedesca

“Con grande gioia e rispetto, do il benvenuto in Germania al Papa emerito Benedetto XVI”. Lo scrive in un messaggio il presidente dei vescovi tedeschi Georg Bätzing in occasione dell’arrivo in Germania oggi di Joseph Ratzinger. “Siamo lieti che lui, che è stato un membro della nostra Conferenza episcopale per alcuni anni, sia tornato a casa, anche se l’occasione è triste”. Il viaggio infatti è legato al desiderio di Benedetto di stare vicino al fratello Georg, la cui salute è peggiorata, spiega lo stesso Bätzing nel messaggio. “Auguro di tutto cuore al Papa emerito Benedetto XVI un buon soggiorno in Germania e il riposo necessario, perché si possa prendere privatamente cura del fratello”. E conclude: “Le mie preghiere accompagneranno la permanenza del Papa e questo pezzo del viaggio di suo fratello Georg”.