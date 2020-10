Scuola: Centro Astalli, domani la premiazione del concorso “La scrittura non va in esilio”

Il Centro Astalli premierà domani i vincitori del concorso letterario “La scrittura non va in esilio”. Giovedì 29 ottobre, alle 10.30, in diretta sul sito di Rai Cultura, migliaia di studenti delle scuole superiori di 15 città italiane saranno i protagonisti dell’evento realizzato dal Centro Astalli in collaborazione con Rai Cultura (media partner della manifestazione), dedicato alla cultura, ai libri, all’educazione e alla scuola, “come vie per una società solidale e inclusiva delle diversità”. La manifestazione, che si svolgerà online, sarà l’occasione per premiare gli studenti vincitori della XIV edizione del concorso letterario “La scrittura non va in esilio” riservato alle scuole medie superiori e della VI edizione del concorso letterario “Scriviamo a colori” per le scuole medie inferiori. Sono stati oltre 200 i racconti inviati negli scorsi mesi per partecipare ai due concorsi letterari promossi dal Centro Astalli nell’ambito dei progetti didattici “Finestre-Storie di rifugiati”, parte del programma europeo Change, e “Incontri-Percorsi di dialogo interreligioso”, attraverso i quali rifugiati e fedeli di altre religioni incontrano ogni anno oltre 25.000 studenti di oltre 100 istituti italiani. I vincitori verranno premiati con zaini di libri offerti dal Centro per il libro e la lettura del Ministero per i beni e le attività Culturali, Editori Laterza, Sinnos editrice e il programma Fahrenheit di Rai Radio 3.Interverranno all’evento Giovanni Maria Flick, Gherardo Colombo, Angela Caponnetto, Danielle Frédérique Madam. Il racconto “Storia di Bashiir” di Maria Alexandra Falcaru, studentessa del Liceo Antonio Meucci di Aprilia (LT), primo classificato de “La scrittura non va in esilio”, verrà letto da Valerio Mastandrea. Info: www.centroastalli.it, sezione “Attività nelle scuole”.