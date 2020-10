Diocesi: Imola, morto il diacono permanente Floriano Franzoni

Morto nella notte tra martedì 27 e mercoledì 28 ottobre il diacono permanente Floriano Franzoni della parrocchia di San Francesco d’Assisi. Lo annuncia la diocesi di Imola. Classe 1936, ex ingegnere chimico in pensione, da anni prestava servizio nella parrocchia di San Francesco a Imola. Diacono permanente dal gennaio 1997, quando la sua candidatura era stata accettata dal vescovo Fabiani durante il convegno diocesano, in diocesi è stato incaricato diocesano per l’8xmille. Dal 1999 è stato per lungo tempo segretario e coordinatore dei diaconi diocesani. “Il diaconato è un cammino – raccontava Floriano Franzoni al settimanale diocesano nel 2014 -. Io sono stato ordinato non perché mi piacesse ma perché sono stato chiamato. Il passo prima dell’ordinazione è stato mosso da una vocazione”.