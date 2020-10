Comunicazione: WeCa, online un tutorial sulla Madonna in collaborazione con la Pontificia Academia Mariana Internationalis

“Maria e la comunicazione” è il titolo del tutorial WeCa, realizzato in collaborazione con la Pontificia Academia Mariana Internationalis, disponibile da stamattina sul sito www.webcattolici.it e su www.facebook.com/webcattolici. Il tutorial, introdotto dal presidente WeCa Fabio Bolzetta, vedrà la partecipazione di padre Stefano Cecchin, presidente della Pami, e del direttore dello sviluppo dell’Accademia, Paolo Cancelli. “Proprio la collaborazione con la Pontificia Academia Mariana Internationalis – si legge in una nota di WeCa – è tra le principali novità della terza stagione dei tutorial: la puntata dell’ultimo mercoledì di ogni mese sarà infatti incentrata sulla figura di Maria in rapporto al mondo della comunicazione nelle sue varie declinazioni”.

Si parte cercando di dare una risposta alle domane: “Perché Maria è così importante per la Chiesa? E perché la sua figura può essere un riferimento decisivo per chi opera – a diversi livelli – all’interno del mondo della comunicazione?”. “Maria – spiega p. Cecchin nel tutorial – è per noi colei che ci insegna a portare la buona notizia e a creare il benessere, la gioia e la speranza negli altri. Maria è la nostra protettrice e la nostra maestra su come dobbiamo comunicare la presenza di Dio”.

I tutorial WeCa sono una proposta dell’associazione WebCattolici Italiani (WeCa) in sinergia con l’Ufficio nazionale per le Comunicazioni sociali della Cei e il Centro di ricerca sull’educazione ai media all’informazione e alla tecnologia (Cremit) dell’Università Cattolica di Milano. Oltre alla diffusione tramite i social network e sul sito, i tutorial vengono trasmessi sulle televisioni del circuito CoralloSat, sono in podcast su Spotify e sulla skill WeCa sui dispositivi Alexa. A breve in collaborazione con “Umbria Radio – InBlu” partirà la trasmissione “Linka!”, condotta da Sonia Montegiove e Andrea Canton, sui temi dei tutorial.