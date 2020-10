Salute: Erba, all’Ospedale Sacra Famiglia Fatebenefratelli nuove cure per le patologie del ritmo cardiaco

È Antonio Sagone il nuovo responsabile del laboratorio di Elettrofisiologia ed elettrostimolazione dell’Ospedale Sacra Famiglia Fatebenefratelli di Erba. Sagone ha sposato la visione dell’ospedale Sacra Famiglia di Erba dell’Ordine dei Fatebenefratelli Provincia lombardo veneta considerando la cura delle patologie del ritmo cardiaco una vera e propria missione. “I pazienti, ormai sempre più giovani, affetti da aritmie, vivono una vita di sofferenza e disagi, che un bravo medico deve essere capace di guarire e non solo alleviare – spiega il dottore -. Per questo motivo, grazie al supporto di Vincenzo Montericcio, primario di Cardiologia, abbiamo intrapreso questo percorso che porterà l’Ospedale a diventare un’eccellenza nella interventistica cardiovascolare sul territorio e un riferimento per la cura di tutte le patologie cardiache acute e croniche. La visione dell’Ordine di san Giovanni di Dio è assicurare ai malati la miglior cura possibile, avvalendosi delle migliori tecnologie che ormai sono imprescindibili per garantire non solo la guarigione del paziente, ma anche la sua sicurezza in termini interventistici”. E aggiunge: “Nel nostro laboratorio di Elettrofisiologia eseguiamo le ablazioni delle aritmie: fibrillazione atriale, tachicardie ventricolari, tachicardie atriali tra le più complesse. I pazienti eseguono la procedura in sedazione, senza necessità di anestesia generale. Grazie alla ricostruzione anatomica ed elettrica del cuore possiamo identificare con grande precisione le aree che dovranno essere successivamente trattate mediante ablazione con radiofrequenza. Con l’Ospedale Fatebenefratelli abbiamo concordato di procedere anche a procedure invasive elettrofisiologiche più complesse”.