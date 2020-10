(Foto Siciliani-Gennari/SIR)

Il card. Gualtiero Bassetti, arcivescovo di Perugia-Città della Pieve e presidente della Conferenza episcopale italiana, è risultato positivo al tampone per la ricerca del Covid-19: “Il cardinale vive questo momento con fede, speranza e coraggio. Le sue condizioni – si legge in una nota nella Cei – sono costantemente monitorate”. Nel frattempo, sono stati avviati gli accertamenti previsti per il tracciamento e le verifiche dei contatti.