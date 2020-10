Papa Francesco: il 2 novembre messa in forma privata nel Campo Santo Teutonico

Nel pomeriggio del 2 novembre, alle ore 16, il Papa celebrerà la messa per i fedeli defunti nel Campo Santo Teutonico “in forma strettamente privata, senza concorso di fedeli”. A renderlo noto è la Sala Stampa della Santa Sede. Al termine, Francesco si fermerà in preghiera nel cimitero e successivamente si recherà nelle Grotte Vaticane per il ricordo dei pontefici defunti. La mattina del 5 novembre, alle ore 11, Papa Francesco presiederà la messa per i cardinali e i vescovi defunti.

“Come le altre celebrazioni liturgiche dei prossimi mesi – informa la Sala stampa vaticana – la messa sarà celebrata nella basilica di San Pietro, all’Altare della Cattedra, con una partecipazione molto limitata di fedeli individuati secondo le modalità usate nei mesi scorsi, nel rispetto delle misure di protezione previste e salvo variazioni dovute alla situazione sanitaria”.