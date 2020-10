Coronavirus Covid-19: dalla Commissione indicazioni su test, attrezzature mediche, farmaci, circolazione transfrontaliera cittadini e merci

“L’incremento dei tassi di contagio da Covid-19 in tutta Europa è molto allarmante. Serve un’azione decisa e immediata dell’Europa per proteggere vite umane e posti di lavoro, alleviare la pressione sui sistemi sanitari e contenere la diffusione del virus”, afferma Stella Kyriakides, commissaria Ue per la salute. “Il mese prossimo compiremo il primo passo verso la creazione di un’Unione europea della salute”, specifica, nel giorno in cui la Commissione avanza una serie di proposte per contenere i contagi e attrezzare gli Stati membri per le vaccinazioni. “Nel frattempo gli Stati devono migliorare la cooperazione e la condivisione dei dati. È l’anello più debole del sistema di sorveglianza dell’Ue che ne determina la forza. Possiamo superare questa crisi solo dando prova di una vera solidarietà europea e lavorando insieme”. La comunicazione odierna della Commissione su ulteriori misure di risposta alla pandemia illustra le prossime tappe in settori chiave “per un reazione rafforzata dell’Unione alla recrudescenza dei casi di Covid”.

Diversi i capitoli del documento: migliorare il flusso di informazioni per decisioni accurate e condivise; introdurre test rapidi e più efficaci; utilizzare in modo ottimale le app di tracciamento dei contatti e di allerta a livello transfrontaliero; sviluppare vaccini sicuri e prepararsi alle vaccinazioni su vasta scala; comunicare in modo efficace con i cittadini, anche per contrastare le informazioni false, fuorvianti e pericolose che continuano a circolare e per far fronte al rischio della “stanchezza da pandemia”. Per la Commissione è inoltre necessario garantire forniture essenziali di attrezzature mediche e farmaci essenziali, favorire la sicurezza degli spostamenti all’interno dell’Europa. Non ultimo, occorre operare per avere una estensione delle corsie verdi (“green lanes”), in particolare per garantire il passaggio delle merci alle frontiere in meno di 15 minuti, per salvaguardare l’approvvigionamento di merci e il tessuto economico dell’Ue.