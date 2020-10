Diocesi: Casale Monferrato, le messe presiedute dal vescovo Sacchi per Ognissanti e Commemorazione dei fedeli defunti

In occasione della solennità di Tutti i Santi il vescovo di Casale Monferrato, mons. Gianni Sacchi, presiederà domenica 1° novembre due celebrazioni eucaristiche. La prima è in programma, alle 15 presso il Cimitero cittadino, in ricordo dei defunti della pandemia dei mesi scorsi. Poi, alle 18, in cattedrale celebrerà la messa pontificale nella solennità di Ognissanti. Lunedì 2 novembre, sempre in cattedrale, per la Commemorazione dei fedeli defunti, il vescovo celebrerà in loro suffragio la messa delle 17.30.