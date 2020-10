Papa Francesco: udienza, “Gesù in questo momento sta pregando per noi, fa vedere le piaghe”. “Per pregare ci vuole umiltà”

foto SIR/Marco Calvarese

“Se in una sera di orazione ci sentiamo fiacchi e vuoti, se ci sembra che la vita sia stata del tutto inutile, dobbiamo in quell’istante supplicare che la preghiera di Gesù diventi anche la nostra”. È il consiglio del Papa, nella catechesi dell’udienza di oggi, pronunciata in Aula Paolo Vi e dedicata alla preghiera di Gesù. “Io non posso pregare oggi, non so cosa fare, non me la sento, sono indegno”, ha proseguito a braccio: “In quel momento devo pregare Gesù: che la tua preghiera sia la mia, e che lui preghi per noi”. “Lui in questo momento è davanti al Padre, sta pregando per noi, fa vedere le piaghe al Signore”, ha detto Francesco ancora fuori testo: “Dobbiamo avere fiducia in questo”. “Se avremo fiducia – ha assicurato – allora sentiremo una voce dal cielo, più forte di quella che sale dai bassifondi di noi stessi, bisbigliare parole di tenerezza: ‘Tu sei l’amato di Dio, tu sei figlio, tu sei la gioia del Padre dei cieli’”. “Proprio per noi, per ciascuno di noi echeggia la parola del Padre: anche se fossimo respinti da tutti, peccatori della peggior specie”, ha garantito il Papa: “Gesù non scese nelle acque del Giordano per sé stesso, ma per tutti noi”. “Era tutto popolo di Dio che si avvicinava al Giordano per pregare, per chiedere perdono, per fare quel battesimo di penitenza”, ha detto ancora a braccio: “Come dice quel teologo: ‘Si avvicinavano al Giordano nuda l’anima e nudi i piedi’. Così è l’umiltà, perché per pregare ci vuole umiltà”. Gesù, dunque, “ha aperto i cieli, come Mosè aveva aperto le acque del mar Rosso, perché tutti noi potessimo transitare dietro di Lui. Gesù ci ha regalato la sua stessa preghiera, che è il suo dialogo d’amore con il Padre. Ce lo ha donato come un seme della Trinità, che vuole attecchire nel nostro cuore”. “Accogliamolo!”, l’invito finale: “Accogliamo questo dono, il dono della preghiera. Sempre con lui, e non falliremo!”.