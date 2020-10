Diocesi: Roma, domani il card. De Donatis guiderà la veglia missionaria

Sarà il cardinale vicario Angelo De Donatis a guidare la veglia missionaria della diocesi di Roma, in programma domani, giovedì 29 ottobre, alle ore 20.30 nella basilica di San Giovanni in Laterano. Durante il rito – informa la diocesi – il porporato consegnerà anche il mandato diocesano a sei tra fratelli e sorelle della diocesi che partiranno per la missione ad gentes appena sarà possibile. “Tessitori di fraternità. Eccomi, manda me!” è il tema che farà da filo conduttore alla veglia, durante la quale porteranno la propria testimonianza suor Annamaria Panza, missionaria dell’Immacolata del Pime, impegnata in Bangladesh, e don Alfredo De Marco, sacerdote della diocesi di Roma fidei donum in Messico. La veglia sarà trasmessa in streaming sulla pagina Facebook della diocesi di Roma. “Il tema che abbiamo dato quest’anno è quello suggerito da Missio Italia”, spiega don Michele Caiafa, addetto del Centro per la cooperazione missionaria tra le Chiese della diocesi di Roma: “Dobbiamo essere tessitori di accoglienza – prosegue don Caiafa –, premurosi nel prenderci cura degli altri, avere l’audacia e la mitezza della propria fede, impegnarci nel far prevalere sempre il bene comune”.