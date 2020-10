Papa Francesco: udienza, ricorda San Giovanni Paolo II e il suo impegno “per la tutela di ogni essere umano, dal concepimento fino alla morte naturale”

(Foto Vatican Media/SIR)

“Il 22 ottobre scorso abbiamo celebrato la memoria liturgica di San Giovanni Paolo II, in questo anno centenario della sua nascita”. Lo ha ricordato il Papa, salutando al termine dell’udienza i fedeli polacchi. “Egli ha sempre esortato ad un amore privilegiato per gli ultimi e gli indifesi e per la tutela di ogni essere umano, dal concepimento fino alla morte naturale”, ha sottolineato Francesco. “Per intercessione di Maria Santissima e del Santo Pontefice polacco – l’invito – chiedo a Dio di suscitare nei cuori di tutti il rispetto per la vita dei nostri fratelli, specialmente dei più fragili e indifesi, e di dare forza a coloro che la accolgono e se ne prendono cura, anche quando ciò richiede un amore eroico”. Salutando, infine, i fedeli di lingua italiana, Francesco ha ricordato la festa dei Santi apostoli Giuda e Taddeo: “Vi esorto a seguire il loro esempio nel mettere sempre Cristo al centro della vostra vita, per essere veri testimoni del suo Vangelo nella nostra società”.