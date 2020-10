Diocesi: Latina, assegnato al Consultorio familiare un progetto per la mediazione penale degli adulti

Il Dipartimento Giustizia minorile e di comunità del ministero della Giustizia ha affidato all’associazione “Per la famiglia onlus”, che gestisce il Consultorio familiare “Crescere insieme” della diocesi di Latina-Terracina-Sezze-Priverno, la realizzazione del progetto 2020 “Percorsi di mediazione penale”, da effettuare nei procedimenti penali di messa alla prova degli adulti che si avvieranno nel Tribunale di Latina. “Per il terzo anno consecutivo questa missione viene assegnata al nostro Consultorio, che è anche sede dell’Ufficio di mediazione e giustizia riparativa di Latina – riferisce al Sir l’avvocato Pasquale Lattari, responsabile dell’Ufficio di mediazione penale del Consultorio ‘Crescere insieme’ –. I procedimenti di messa alla prova sono in crescita e le mediazioni sono diffuse. Sono tantissimi i reati che possono essere definiti con questo procedimento (con pena della reclusione non superiore a 4 anni e reati per cui si procede con citazione diretta a giudizio) e in particolare per le persone che sono alla prima esperienza di commissione di reati”. Le persone che seguono i progetti di messa alla prova vengono coinvolte in attività di volontariato sociale e, ove possibile, in incontri diretti o indiretti con le vittime. Il progetto del Consultorio di Latina prevede inoltre la realizzazione di iniziative di sensibilizzazione della cultura della mediazione penale. “La società ha necessità di recuperare le persone per evitare la recidiva e vedere confermata la bontà dei precetti penali. Non è una visione disincantata o disincarnata del conflitto e della realtà ma è una constatazione esperienziale”, conclude Lattari.