Card. Bassetti positivo a Covid-19: mons. Russo (Cei), “gli assicuriamo tutta la nostra vicinanza e le nostre preghiere”

“Stiamo vicini al nostro cardinale presidente in questo momento di difficoltà. Gli assicuriamo tutta la nostra vicinanza e le nostre preghiere”. Lo ha detto il segretario generale della Cei, mons. Stefano Russo, in una dichiarazione a Tg2000, il telegiornale di Tv2000, commentando la notizia della positività del cardinale Gualtiero Bassetti. “In questo momento – ha continuato mons. Russo – vogliamo esprimere la vicinanza anche a tutte le famiglie e le persone che allo stesso modo sono coinvolte dal Covid perché possano trovare sostegno nella vicinanza di tante persone che si stanno spendendo in questi giorni in diverso modo e con diversi ruoli a servizio delle persone in questo tempo anche così difficile da leggere e interpretare”. Il presidente della Cei è risultato positivo al tampone per la ricerca del Covid-19.