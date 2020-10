Card. Bassetti positivo a Covid-19: vescovi umbri, “in misteriosa solidarietà con tanti ammalati”

“I vescovi dell’Umbria si stringono con affetto attorno al cardinale Gualtiero Bassetti e lo accompagnano con la preghiera e l’augurio mentre, in misteriosa solidarietà con tanti ammalati, è chiamato ad affrontare la prova del Coronavirus”. È quanto si legge in una nota diffusa dalla Conferenza episcopale umbra e firmata dal presidente, mons. Renato Boccardo, arcivescovo di Spoleto-Norcia. “Ammirati e riconoscenti per il suo prezioso servizio alla Chiesa italiana come presidente della Cei – prosegue il testo – invitano la comunità cristiana a domandare al Signore per lui e per quanti soffrono a causa del Covid-19 il dono della fortezza e della salute”.