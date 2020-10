Coronavirus Covid-19: Von der Leyen, “minaccia senza precedenti. Stati Ue devono collaborare”

In risposta all’avanzare della pandemia, la Commissione Ue propone di concordare regole e azioni per i test sanitari, di realizzare una piattaforma europea di consulenti scientifici sul Covid “per lo scambio di informazioni e strategie”, mentre l’11 novembre l’esecutivo adotterà un “pacchetto di iniziative per stabilire i primi elementi costitutivi di una Unione europea della sanità”. Le proposte avanzate oggi dalla Commissione saranno discusse domani dal summit straordinario, in videoconferenza, tra i 27 capi di Stato e di governo dell’Unione. La Commissione insiste perché siano adottate misure che “mirano a comprendere meglio la diffusione del virus e l’efficacia della risposta, a intensificare i test, a rafforzare il tracciamento dei contatti, a migliorare i preparativi per le campagne di vaccinazione e a mantenere l’accesso a forniture essenziali come le attrezzature per la vaccinazione”, garantendo nel contempo “la circolazione di tutte le merci nel mercato unico e agevolando la sicurezza degli spostamenti”. “Anche se gli Stati membri sono più preparati e meglio coordinati rispetto ai primi mesi della pandemia – spiegano alla Commissione – i cittadini, le famiglie e le comunità in tutta Europa sono tuttora alle prese con una minaccia senza precedenti alla loro salute e al loro benessere”. Ursula von der Leyen, presidente della Commissione, afferma: “Invito gli Stati membri alla massima collaborazione. Agendo oggi con coraggio contribuiremo a salvare vite umane e a proteggere posti di lavoro. Nessuno Stato membro uscirà in sicurezza da questa pandemia se non insieme a tutti gli altri”.