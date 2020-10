Coronavirus Covid-19: Conte, “restrizioni per consentire la tenuta del Sistema sanitario e scongiurare un secondo lockdown”

(Foto ANSA/SIR)

“Ridurre le occasioni di contagio in questo momento rappresenta l’unica possibilità che abbiamo per consentire da un lato la tenuta del Sistema sanitario nazionale, dall’altro scongiurare un secondo lockdown generalizzato che danneggerebbe in misura ancora maggiore l’economia del Paese”. Lo ha affermato oggi pomeriggio il presidente del Consiglio, Giuseppe Conte, durante il Question time alla Camera dei deputati.

Le “restrizioni che anche altri partener europei hanno adottato o stanno adottando rispondono ad una precisa strategia del governo volta gestire la pandemia senza rimanere sopraffatti”, ha rivendicato il premier, sottolineando che “l’esperienza ci insegna che tutelando la salute pubblica e dei singoli cittadini noi possiamo proteggere meglio il tessuto economico-produttivo del Paese”.