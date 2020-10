Diocesi: Firenze, prosegue il cammino di beatificazione per madre Tribbioli e don Divo Barsotti

Passi avanti per la causa di beatificazione di madre Maria Agnese Tribbioli e di don Divo Barsotti. A darne notizia è l’arcidiocesi di Firenze, che informa come sabato prossimo, 31 ottobre, alle 16 nella chiesa di San Giovannino degli Scolopi si svolgerà la cerimonia di chiusura dell’inchiesta diocesana per la causa di beatificazione e canonizzazione della serva di Dio Maria Agnese Tribbioli, fondatrice della Congregazione delle Suore Pie Operaie di San Giuseppe. La solenne sessione di chiusura sarà presieduta dal card. Giuseppe Betori, arcivescovo di Firenze.

Il porporato nei giorni scorsi ha anche inviato a tutti i parroci, perché ne diano diffusione, l’Editto da lui emanato che fa seguito alla richiesta presentata il 25 settembre 2014 dalla “Comunità dei Figli di Dio” di introdurre la causa di beatificazione del suo fondatore don Divo Barsotti. Nell’Editto si invitano i fedeli a far pervenire all’arcidiocesi ogni tipo di scritto (anche lettere, diari, manoscritti) riferibile a don Barsotti e a fornire notizie utili per avvalorare la fama di santità di cui gode. In questi anni – ricorda la diocesi – è stato compiuto uno studio complesso e laborioso dell’ingente mole di scritti editi di don Divo Barsotti che ha coinvolto 86 censori teologi scelti fra studiosi noti per la loro competenza in materia.