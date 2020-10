Diocesi: mons. Schillaci (Lamezia Terme), “necessaria più attenzione ai più deboli e al nostro presidio ospedaliero”

“Oggi la Chiesa che è in Lamezia da un lato non può che sollecitare una maggiore attenzione verso i più deboli e bisognosi e dall’altro non può che chiedere a chi deve fare scelte importanti per questo territorio di partire dalla dignità dell’uomo”. Lo ha scritto mons. Giuseppe Schillaci, vescovo di Lamezia Terme, in un messaggio “rivolto alle persone che soffrono, alle loro famiglie e a chi, quotidianamente, si prende amorevolmente cura di loro”. Per l’occasione, il presule ha ricordato che “circa un anno fa ebbi modo di sollecitare una maggiore attenzione per il nostro presidio ospedaliero affinché anche la sanità lametina potesse avere il posto che merita nella società”. Per mons. Schillaci, “Lamezia e il suo comprensorio, oggi più che mai, hanno bisogno di solidarietà” ma “anche di comprendere che bisogna muoversi tutti insieme, andare verso un’unica direzione, mettendo da parte appartenenze e preconcetti”. Per questo, ha concluso mons. Schillaci, “oggi, diventa necessario cercare di trovare un percorso condiviso” che abbia come “punto di partenza e di arrivo l’uomo con le sue paure e fragilità, ma anche l’uomo che, con il suo servizio, tenta di alleviare il dolore, la sofferenza”.