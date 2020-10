Diocesi: Ragusa, annullata la cerimonia della presa di possesso delle nuove parrocchie

Il vescovo di Ragusa, mons. Carmelo Cuttitta, ha dispensato i parroci nominati nei giorni scorsi dalla presa di possesso canonico delle nuove parrocchie. La disposizione si è resa necessaria al fine di “evitare, per quanto più è possibile, i rischi legati dal diffondersi della pandemia”. Tenuto conto che “avrebbe comportato lo spostamento di un certo numero di persone da città diverse verso la cattedrale”, la diocesi ha deciso così di annullare la celebrazione in programma venerdì prossimo in cattedrale. Il rito si sarebbe celebrato rispettando tutti i protocolli previsti, ma “in questa delicata fase, che stanno vivendo la provincia di Ragusa e il Paese intero”, si è preferito rinunciare a questa celebrazione, “pur molto sentita dai parroci e dalle comunità parrocchiali interessate”.

I nuovi parroci inizieranno ugualmente il loro ministero pastorale nelle parrocchie loro assegnate l’8 novembre, dopo aver prestato il giuramento di fedeltà in vescovado il 4 novembre. I vicari parrocchiali, invece, fatta eccezione per quelli coinvolti nell’avvicendamento dei parroci, anticiperanno al primo novembre l’inizio del loro servizio nelle nuove comunità.