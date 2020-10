Papa Francesco: sarà santo Giustino Russolillo, il fondatore dei Vocazionisti. Tra i nuovi beati anche una laica brasiliana

Presto la Chiesa avrà nove nuovi santi e beati, tra cui una donna laica brasiliana. Il Papa, infatti – informa la Sala Stampa della Santa Sede – ha ricevuto il 27 ottobre scorso mons. Marcello Semeraro, prefetto della Congregazione delle Cause dei Santi, e ha autorizzato la stessa Congregazione a promulgare i decreti riguardanti: il miracolo, attribuito all’intercessione del beato Giustino Maria Russolillo, fondatore della Società delle Divine Vocazioni e della Congregazione delle Suore delle Divine Vocazioni, nato il 18 gennaio 1891 a Pianura di Napoli e ivi morto il 2 agosto 1955; il miracolo, attribuito all’intercessione della venerabile serva di Dio Maria Lorenza Requenses in Longo, fondatrice dell’Ospedale degli Incurabili in Napoli e delle Monache Cappuccine, nata nel 1463 circa a Lleida (Spagna) e morta a Napoli il 21 dicembre 1539; il miracolo, attribuito all’intercessione della venerabile serva di Dio Elisabetta Czacka, fondatrice della Congregazione delle Suore Francescane Ancelle della Croce, nata il 22 ottobre 1876 a Bila Tserkva (Ucraina) e morta a Laski (Polonia) il 15 maggio 1961; il martirio dei servi di Dio Leonardo Melki e Tommaso Saleh, dell’Ordine dei Frati Minori Cappuccini, uccisi “in odio alla fede” in Turchia nel 1915 e nel 1917; il martirio del servo di Dio Luigi Lenzini, sacerdote diocesano, ucciso “in odio alla fede” a Crocette di Pavullo nella notte tra il 20 e il 21 luglio 1945; il martirio della serva di Dio Isabella Cristina Mrad Campos, laica, uccisa “in odio alla fede” a Juiz de Fora (Brasile) il 1° settembre 1982; le virtù eroiche del servo di Dio Roberto Giovanni, della Congregazione delle Sacre Stimmate di Nostro Signore Gesù Cristo, nato il 18 marzo 1903 a Rio Claro (Brasile) e morto a Campinas (Brasile) l’11 gennaio 1994; le virtù eroiche della serva di Dio Maria Teresa del Cuore di Gesù, cofondatrice della Congregazione delle Ancelle del Divino Cuore di Gesù, nata l’11 febbraio 1844 a Fuentes de Andalucía (Spagna) e morta a Siviglia (Spagna) il 2 giugno 1908.