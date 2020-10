Comece: assemblea vescovi europei, dialogo con card. Parolin. Hollerich (presidente), “parole del Papa incoraggiamento al dialogo con Ue”

Si riunisce da oggi, fino a venerdì 30 ottobre, in videoconferenza, l’Assemblea plenaria della Comece, che avrà anche un confronto on line con il card. Pietro Parolin alla luce del recente messaggio del Papa sull’Europa. “Sogno un’Europa che sia una famiglia e una comunità, un’Europa che sia amica della persona e delle persone, un’Europa che sia solidale e generosa. Europa, ritrova te stessa! Sii te stessa”, ha scritto Bergoglio in occasione del 40° anniversario della Commissione degli episcopati dell’Ue e alla vigilia dell’Assemblea che si svolge appunto in streaming. “Il Santo Padre – scrive oggi la Comece – invita tutti noi a riscoprire il cammino di fraternità che ha ispirato e guidato i fondatori dell’Europa moderna”. “Europa, ritrova te stessa! Ritrova i tuoi ideali che hanno radici profonde. Sii te stessa! Sogno un’Europa che sia una famiglia e una comunità, un’Europa che sia amica della persona e delle persone, un’Europa che sia solidale e generosa”, afferma il Santo Padre, “riferendosi anche ad alcune delle sfide più pressanti del continente”.

Il card. Jean-Claude Hollerich, presidente della Comece, “accoglie le parole di Papa Francesco” e le considera “un incoraggiamento a continuare a lavorare in dialogo con le istituzioni dell’Unione europea per costruire un mondo migliore, che rifletta i sogni di pace e di bene comune”. Alla luce di questo nuovo messaggio sull’Europa, i vescovi delegati della Comece discuteranno di alcune delle sfide menzionate dal Papa, tra cui l’assistenza sociale ed economica ai membri più vulnerabili delle nostre società, le politiche di migrazione e di asilo e lo sviluppo umano sostenibile. L’Assemblea discuterà anche del “contributo della Chiesa cattolica a una rapida ripresa dalla pandemia di Covid-19, che sia equa per tutti e si basi sulla giustizia ecologica, sociale e contributiva”. Un altro punto nell’agenda dell’evento sarà il ruolo della Chiesa nell’Ue e l’attuazione dell’articolo 17 del Trattato sul funzionamento dell’Unione europea.

A causa delle misure sanitarie recentemente adottate dalle autorità della Regione di Bruxelles, la messa per l’Europa prevista durante l’Assemblea è stata annullata. Anche il momento di dialogo con Margaritis Schinas, vicepresidente della Commissione europea, è stato cancellato dal programma dell’Assemblea. I vescovi “augurano al Commissario una pronta ripresa dal Covid-19”.