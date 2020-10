Parlamento Ue: euroscetticismo e futuro dell’Europa, dibattito online con esperti di quattro Paesi

Gli uffici del Parlamento europeo in Italia, Francia, Spagna e Ungheria terranno una conferenza online dedicata al tema dell’euroscetticismo. L’incontro è fissato per giovedì 29 ottobre, dalle 16 alle 17.30. L’incontro, ispirato dal libro “Euroscepticism and the Future of Europe: Views from the Capitals”, pubblicato quest’anno dalla Trans European Policy Studies Association, sarà aperto dall’intervento del vicepresidente del Parlamento europeo, Othmar Karas e moderato dal coordinatore del libro, Paul Schmidt. Tra gli esperti interverranno Andras Inotai, professore all’Institute of World Economics (Ungheria), Eleonora Poli, senior fellow all’Istituto affari internazionali (Italia), Gilles Ivaldi, ricercatore presso Sciences Po (Francia) e Ignacio Molina, analista presso l’Elcano Royal Institute (Spagna). La maggior parte degli ospiti ha contribuito alla stesura della sezione del libro “Euroscetticismo e il futuro dell’Europa” dedicata al proprio Paese. L’evento si svolgerà in lingua inglese e sarà diffuso live su YouTube. Durante il dibattito i partecipanti potranno inviare via email domande da rivolgere ai relatori.

Il link per seguire l’incontro: https://www.youtube.com/watch?v=_83jk_Eo_us.