Comece: vescovi in assemblea a fine ottobre con il card. Parolin. Incontro con Schinas (Commissione) su dialogo Ue-Chiese e migrazioni

Margaritis Schinas (photo SIR/European Commission)

I vescovi della Comece, secondo il programma dell’Assemblea autunnale che si terrà dal 28 al 29 ottobre, accoglieranno, presso la sede di Square de Meeûs a Bruxelles, oltre al card. Pietro Parolin, Margaritis Schinas, vicepresidente della Commissione europea, “per uno scambio sull’attuazione dell’articolo 17 del Trattato sul funzionamento dell’Unione europea (Tfue), che prevede un dialogo regolare tra le Chiese e le istituzioni dell’Ue”. Nel contesto del nuovo patto europeo sulla migrazione e l’asilo adottato il 23 settembre 2020, i vescovi e Schinas “si impegneranno anche in un dialogo sulla politica migratoria dell’Ue, in particolare sulla necessità di rafforzare la politica comune in materia di asilo e di fondarla sui principi di solidarietà e dignità di ogni persona umana”. Più in generale, “le opinioni sull’approccio della Commissione alla promozione di uno ‘stile di vita europeo’”, portafoglio di cui è responsabile Schinas all’interno della Commissione von der Leyen, “saranno oggetto di dibattito”.