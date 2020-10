Consiglio europeo: Sassoli (Parlamento), In attesa di “una decisione del Consiglio” perché la Conferenza sul futuro dell’Europa possa cominciare

Rivolgendosi ai capi di Stato e di governo che oggi hanno in agenda una serie di questioni di politica internazionale, il presidente del Parlamento europeo David Sassoli ha chiesto “di fare tutto il possibile per sostenere i bielorussi nella loro lotta per la democrazia e dare appoggio a coloro che subiscono repressioni”. Ha ringraziato la Germania per aver curato Alexei Navalny, vittima di un “tentato omicidio”, e ha chiesto “chiarezza sul caso” e “l’avvio immediato di un’indagine internazionale imparziale sulle violazioni degli impegni internazionali della Russia nel settore delle armi chimiche”. Chiara la posizione del Parlamento rispetto a Grecia e Cipro: “Imperturbabili e determinati nel manifestare la nostra solidarietà”, così Sassoli, fermamente convinto che “una soluzione duratura al conflitto può solo risultare da un dialogo fra le due parti”. In caso contrario “dovremmo essere pronti a servirci dei numerosi strumenti che abbiamo a disposizione, comprese sanzioni mirate e settoriali”. Ma, ha aggiunto “speriamo di non dover arrivare a tanto”. Nelle sue parole conclusive, Sassoli ha ricordato al Consiglio l’attesa per “una decisione” riguardo la Conferenza sul futuro dell’Europa, resa tanto più necessaria dalla crisi attuale. “Il Parlamento è pronto dallo scorso gennaio”.