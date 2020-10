Diocesi: Andria, due percorsi formativi dedicati alla Custodia del Creato

A cinque anni dalla pubblicazione dell’enciclica di Papa Francesco Laudato si’ e all’interno del progetto della Caritas di Andria “Green life”, la diocesi desidera continuare il percorso di attenzione e di cura del creato con due nuovi percorsi formativi. Il vescovo di Andria, mons. Luigi Mansi, nella sua ultima lettera pastorale “Il giorno dopo estrasse due denari…” dedica spazio al tema dell’ambiente. Indicazioni recepite in maniera concreta. “Per far seguito alla sostenibilità economica, sociale ed ecologica – dichiara il direttore della Caritas diocesana, don Domenico Francavilla –, in collaborazione con la coop Filomondo-commercio equo e solidale, propone due percorsi formativi Km Vero e No Waste volti alla formazione sui temi della lotta all’ineguaglianza e alla povertà, tutelando l’ambiente e i diritti umani”. I percorsi consistono in dieci incontri ciascuno e sono rivolti a bambini (6-13 anni), ragazzi (14-18 anni) e adulti, suddivisi per fasce di età e orari differenti. Le iscrizioni sono aperte fino al 10 ottobre.