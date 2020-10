San Vincenzo de’ Paoli: Trapani, un pranzo per 75 famiglie povere e nuove volontarie a servizio

In occasione della festa di San Vincenzo de’ Paoli, le volontarie dei Gruppi di volontariato vincenziano di Trapani hanno offerto un pranzo festivo alle famiglie da loro seguite. Non potendo pranzare insieme per le norme di contenimento del contagio del Covid-19, hanno cucinato e distribuito 200 pasti completi, raggiungendo 75 famiglie dei vari territori della città di Trapani e Erice Casa Santa. Ieri, alle 19, in cattedrale, la celebrazione eucaristica con il vescovo Pietro Maria Fragnelli, durante la quale alcune nuove volontarie hanno espresso la loro volontà di servire i poveri seguendo il carisma di san Vincenzo.

Dopo il saluto al responsabile regionale dei Gruppi vincenziani, Giovanni Monreale, il vescovo ha sottolineato la necessità di andare incontro ai poveri da poveri sulle orme di san Vincenzo: “Solo così il dialogo e l’aiuto reciproco tra poveri farà fiorire nella nostra Chiesa nuovi carismi per rispondere alle urgenze del nostro tempo”. “I poveri – ha aggiunto mons. Fragnelli – sono una risorsa e non un problema e insieme possiamo crescere per una società veramente a misura d’uomo. Questo vale per tutte le famiglie e le persone in particolare difficoltà e per i migranti e i rifugiati”. Nella stessa ora i gruppi di Alcamo hanno celebrato una messa nella chiesa madre.