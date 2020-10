Anziani: on line un e-book multilingue sulla “ricchezza degli anni”

Dopo aver lanciato la campagna “Ogni anziano è tuo nonno – #SendYourHug”, che ha avuto risonanze in tutto il mondo, è disponibile da oggi gratuitamente sul sito del Dicastero per i laici, la famiglia e la vita l’e-book multilingue “La ricchezza degli anni”, che raccoglie gli atti del primo congresso internazionale di pastorale degli anziani organizzato dal Dicastero per i laici, la famiglia e la vita nel gennaio 2020. “La finalità dell’incontro – si legge in una nota – era promuovere in ogni comunità ecclesiale un’attenzione rinnovata alla pastorale degli anziani. Eppure, durante il congresso, nessuno immaginava che le parole e le riflessioni svolte si sarebbero rivelate così attuali e necessarie già poche settimane dopo, quando sono iniziati i lockdown di molti Paesi nel mondo”. “Gli anziani oggi sono le prime e più numerose vittime della pandemia, della solitudine, dell’isolamento”, il monito del Dicastero pontificio: “Sono coloro senza i quali le nuove generazioni non hanno radici né identità. Per questo, è per la Chiesa un impegno culturale ed educativo importante contribuire a correggere la rappresentazione svilente della vecchiaia che oggi domina molte società, coinvolgendo in questo processo di rinnovamento tutte le generazioni”. Con l’e-book, infatti, il Dicastero intende mettere a disposizione di tutti “uno strumento per contribuire a sviluppare una vera e propria pastorale in uscita, capace di coinvolgere gli anziani anche come soggetti dell’impegno ecclesiale”. L’e-book multilingue è disponibile anche sul sito della Lev.