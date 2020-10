Diocesi: Firenze, domani la seconda “Giornata della fraternità – Religioni in dialogo”

“Economia e fraternità, binomio necessario”: è il tema della seconda “Giornata della fraternità – Religioni in dialogo” che si svolgerà domani, venerdì 2 ottobre, a Firenze, per iniziativa dell’Opera di Santa Croce con la comunità dei Frati minori conventuali. “La Giornata della fraternità assume quest’anno un valore speciale: non usciremo dall’emergenza umana mondiale legata alla pandemia senza fare scelte di coraggio e senza rinunciare all’egoismo, non possiamo continuare a vivere come abbiamo fatto fino a oggi − sottolinea don Alessandro Andreini, vicepresidente dell’Opera di Santa Croce −. Il confronto di Santa Croce del resto si tiene in un momento davvero particolare: siamo alla vigilia della promulgazione di ‘Fratelli tutti’, l’enciclica che Papa Francesco firmerà ad Assisi proprio il giorno dopo, sabato 3 ottobre, mentre tra poco più di un mese, dal 19 al 21 novembre, si terrà sempre ad Assisi ‘The Economy of Francesco’, evento internazionale on line sul futuro con i giovani economisti di tutto il mondo”. La sfida della seconda Giornata della fraternità è quella di “dimostrare che c’è un’economia possibile, al tempo della pandemia, che può essere messa al servizio dell’uomo”. La Giornata di Santa Croce si aprirà alle 9.30 con il saluto dei rappresentanti del Fondo edifici di culto, del Comune di Firenze, dell’arcidiocesi, della comunità francescana e dell’Opera di Santa Croce. Il confronto, che parte dalle prospettive aperte dalla Dichiarazione sulla fratellanza umana di Abu Dhabi, sarà coordinato da Cristiano Ciappei (docente di Strategia ed Etica d’impresa all’Università di Firenze) e vedrà protagonisti Paolo Biancone, esperto di finanza islamica e docente all’Università di Torino; Guido Guastalla, editore e rappresentante della comunità ebraica di Livorno; Stefano Zamagni, presidente della Pontificia Accademia delle Scienze sociali e docente all’Università di Bologna, e Felice Autieri della Pontificia Facoltà teologica dell’Italia meridionale, curatore della mostra “Economia fraterna: paternità di Dio e fraternità universale cosmica”, in corso al Sacro Convento di Assisi. La Giornata è organizzata in collaborazione con il Festival Economia e spiritualità.