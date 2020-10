Diocesi: Lamezia Terme, a Martirano Lombardo la giornata del sì per la donazione degli organi

Domenica 27 settembre, organizzata dall’Ufficio di Pastorale della salute della diocesi di Lamezia Terme, si è svolta a Martirano Lombardo la “Giornata nazionale del sì” Aido 2020 per la donazione di organi tessuti e cellule, con il patrocinio dell’Istituto italiano della donazione. Lo riferisce un comunicato diffuso oggi dalla diocesi.

La manifestazione si è svolta in due momenti. Il primo presso la chiesa del Sacro Cuore di Gesù dove l’Avis comunale di Martirano Lombardo ha predisposto una postazione di promozione del dono. Il parroco, don Francesco Farina, durante la celebrazione ha sottolineato l’importanza del “sì al dono”, grazie al quale migliaia di persone ogni anno, tornano alla vita. Durante l’offertorio ha ricevuto simbolicamente il modulo di consenso alla donazione di organi ed ha illustrato le modalità per affermare il proprio “sì” in maniera ufficiale e riconosciuta.

Alla fine della celebrazione, l’intervento della portavoce dell’associazione culturale “Maria Coltellaro”, che ha condiviso la propria testimonianza di figlia di donatrice d’organi.

La seconda parte della mattinata si è tenuta all’Oasi Maria Coltellaro, dedicata ad una donna che nel lontano 2007 ha regalato i suoi organi a chi ne aveva bisogno. Il sindaco Franco Rosario Pucci ha ricordato che è ancora elevato il numero delle opposizioni in Italia e nella regione. A conclusione un momento musicale intervallato dalla lettura della poesia in vernacolo “Nu core”, incisa su di una pietra posta a ricordo dei donatori di organi martiranesi.