Diocesi: Spoleto-Norcia, insediato oggi il nuovo direttore della Caritas

“La Caritas è una bella tradizione che viene da lontano di vivacità, di prossimità, di amicizia e di sostegno a quanti sono segnati dal peso della vita, sia a livello morale che materiale. È un grande patrimonio per la nostra diocesi: è necessario portarlo avanti e trasmetterlo a chi viene dopo di noi”. Con queste parole l’arcivescovo di Spoleto-Norcia, mons. Renato Boccardo, ha presentato il nuovo direttore della Caritas diocesana, don Edoardo Rossi, che succede a Giorgio Pallucco, che ha guidato l’organismo pastorale negli ultimi 8 anni. “Cammineremo insieme, cercando di rispondere al meglio a quanti sono segnati dalle difficoltà della vita – le prime parole del nuovo direttore –. Ci conosceremo giorno per giorno e in sinergia attiveremo quelle azioni di prossimità che di volta in volta si renderanno necessarie. Tutto, però, scaturirà dalla preghiera”. Tra gli obiettivi di don Rossi “riavvicinare i giovani alla carità: hanno un grande desiderio di aiutare il prossimo. Credo molto in loro. Sono fiducioso sul loro coinvolgimento perché la carità è contagiosa”. Da mons. Boccardo e da don Rossi sono venute parole di ringraziamento e apprezzamento per l’operato di Pallucco. Quest’ultimo, ha spiegato l’arcivescovo, “resterà ancora per un po’ in Caritas trasmettendo la sua competenza ed esperienza a don Edoardo e poi continuerà ad impegnarsi nell’ambito del sociale con delle modalità che si stanno valutando. Sarà una forma nuova e diversa di attenzione a chi è nella necessità”. Don Edoardo Rossi diventerà anche parroco coadiutore di S. Venanzo, Morgnano e Maiano di Spoleto e vicario episcopale per la carità.