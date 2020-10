Brasile: dom Oliveira de Azevedo (presidente Cnbb) in vista della sesta Settimana sociale, “lavorare affinché tutti realizzino il diritto alla terra, al tetto e al lavoro”

L’arcivescovo di Belo Horizonte (MG) e presidente della Conferenza nazionale dei vescovi del Brasile (Cnbb), dom Walmor Oliveira de Azevedo, in un video diffuso ieri, incoraggia il processo di partecipazione in vista della sesta Settimana sociale brasiliana che è organizzata dalla Commissione pastorale episcopale per l’Azione di trasformazione sociale.

Ispirata da un incontro che il Papa ha tenuto con i movimenti sociali, la sesta Settimana sociale brasiliana avrà come tema “Mobilitazione per la vita, la terra, la casa e il lavoro”. Il cammino di preparazione della Settimana sociale è attualmente alla fase regionale. L’appuntamento nazionale è previsto nel luglio 2022.

L’obiettivo della Settimana sociale, approvato dall’Assemblea generale dell’episcopato brasiliano, è di mobilitare la società in vista del rafforzamento della democrazia. Un altro obiettivo è anche quello di rafforzare l’azione della pastorale sociale, nelle varie diocesi, a difesa della popolazione e dei gruppi che si trovano nella situazione più vulnerabile.

Nel suo messaggio, il presidente della Cnbb ribadisce, facendo riferimento a quanto scritto dall’apostolo Paolo nella sua prima lettera ai Corinzi, che la fede senza amore non è nulla per i cristiani.

“L’amore è il sigillo di autenticità della fede cristiana – afferma l’arcivescovo -. La sesta Settimana sociale brasiliana, offre a ciascuno di noi un’opportunità unica di testimoniare l’amore e lavorare affinché tutti realizzino il diritto alla terra, al tetto e al lavoro”.