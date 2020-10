Carlo Acutis: Assisi, aperta la tomba. La mamma, “attraverso mio figlio Dio ci invita tutti ad avere più fede, speranza e amore verso di Lui e verso i nostri fratelli”

Oggi ad Assisi, al santuario della Spogliazione, è stata celebrata una messa che ha dato avvio degli eventi collaterali alla beatificazione di Carlo Acutis, in programma il 10 ottobre alle ore 16,30 nella basilica di San Francesco. Al termine della celebrazione, alla quale hanno preso parte anche i genitori di Carlo, è stata aperta la tomba con il corpo del giovane che resterà visibile fino al 17 ottobre. Commossa la mamma di Carlo, Antonia Salzano: “Siamo emozionati che finalmente la tomba di Carlo sia stata aperta, soprattutto perché i fedeli che Carlo ha sparsi per il mondo saranno in grado di vederlo e di poterlo venerare in modo più forte e coinvolgente. Ci auguriamo che attraverso l’esposizione del corpo di Carlo i fedeli possano elevare con più fervore e fede le preghiere a Dio che attraverso Carlo ci invita tutti ad avere più fede, speranza e amore verso di Lui e verso i nostri fratelli proprio come Carlo ha fatto nella sua vita terrena. Preghiamo che Carlo interceda per tutti noi presso Dio e ci ottenga tante grazie”.