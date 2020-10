Chiese in Puglia: pubblicata la nota “L’annuncio del Vangelo nelle feste religiose popolari”. Mons. Maniago, “una riflessione su questo delicato aspetto della vita delle nostre comunità”

A più di vent’anni dalla pubblicazione della Nota pastorale su “Le feste religiose popolari nelle Chiese di Puglia” (1998), la Conferenza episcopale pugliese, confermando una particolare attenzione alle feste religiose e alle diverse espressioni della pietà popolare tipiche delle diocesi della Regione, pubblica la nota “L’annuncio del Vangelo nelle feste religiose popolari”.

“Si è sentito il bisogno di offrire una riflessione – ha dichiarato mons. Claudio Maniago, vescovo di Castellaneta e delegato per la Commissione regionale per la liturgia – riguardo a questo delicato e significativo aspetto della vita delle nostre comunità, che fosse arricchito dai testi del magistero che in questi ultimi anni sono stati pubblicati, come il Direttorio su pietà popolare e liturgia e i vari interventi di Papa Francesco su questo tema, a cominciare dall’esortazione apostolica Evangelii Gaudium”.

Il documento reso noto in data odierna, dopo aver tratteggiato il ruolo delle feste religiose nel contesto dell’azione evangelizzatrice della Chiesa, propone tre appendici che riportano i principi generali a cui si devono ispirare le feste, indicazioni per la musica e note legali per una corretta gestione di queste occasioni.

“Il solco in cui la nota dei vescovi pugliesi si colloca – continua mons. Maniago – è quello tracciato dal Concilio ecumenico vaticano II e in particolare dalla Riforma liturgica, cifra dello stesso Concilio; l’orizzonte in cui si muove è quello del rinnovamento della Chiesa, chiamata a scrutare i segni dei tempi e ad essere capace di trasmettere il dono del Vangelo alle nuove generazioni. Un rinnovamento che, nelle nostre comunità, non può prescindere dall’ambito delle feste religiose”.

La Nota pubblicata oggi era stata approvata nella riunione della Conferenza episcopale pugliese tenutasi a Molfetta il 15 settembre scorso.

Nel corso dell’ultima riunione della Conferenza i presuli hanno scelto la data del 29 novembre, prima domenica di Avvento, per l’adozione della nuova edizione italiana del Messale Romano in tutte le diocesi di Puglia.