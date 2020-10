Diocesi: Teramo, al via il 3° Forum internazionale del Gran Sasso. Conte e Manfredi chiudono il 3 ottobre con il premio “Giulio Regeni”

Ha preso il via oggi pomeriggio la terza edizione del Forum internazionale del Gran Sasso “Investire per costruire” che proseguirà fino al 3 ottobre nell’Università di Teramo. La cerimonia inaugurale, iniziata con la lettura del messaggio inviato da Papa Francesco per benedire l’iniziativa, è stata moderata da Cesare Mirabelli, presidente emerito della Corte costituzionale, ed ha visto la partecipazione in collegamento video di Giorgio Marrapodi, direttore generale per la cooperazione allo sviluppo del ministero degli Affari esteri, e l’intervento di Giovanni Legnini, commissario straordinario per la ricostruzione post-sisma. L’evento è stato promosso dalla diocesi di Teramo-Atri in collaborazione con il ministero dell’Università e ricerca, il ministero degli Affari esteri e cooperazione internazionale, la Commissione europea, il Centro internazionale di studi per la conservazione e il restauro dei beni culturali, l’Università degli studi di Teramo ed il Comitato di coordinamento regionale delle Università abruzzesi. “Il terzo Forum vuole coniugare, a partire dalla cultura della prevenzione, il verbo investire con quello di costruire”, ha affermato il vescovo diocesano Lorenzo Leuzzi: “Con le sue articolate sessioni, vuole porre le basi – attraverso il coinvolgimento, il confronto e la collaborazione con le realtà operative sul territorio – per una nuova cultura del saper costruire”. Il presule ha richiamato l’attenzione del mondo accademico e della ricerca a “scoprire la loro originale e insostituibile vocazione e missione: elaborare una cultura per sostenere e animare le scelte storiche da compiere, evitando forme astratte di programmazione”. Il Forum prevede 16 sessioni parallele di lavoro su altrettante aree disciplinari, animate da 270 relatori provenienti da atenei di tutta Italia e anche da Croazia, Francia, Inghilterra, Colombia e Messico chiamati ad affrontare ambiti di studio diversi, quali arte, economia, medicina, ambiente, lavoro, bioetica, agroalimentare, turismo e sport. Il forum terminerà con la consegna di due premi, uno intitolato a Erika Fusella, studentessa precocemente scomparsa, e simbolicamente ritirato dal presidente del Consiglio degli studenti Emanuela Testa, il secondo dedicato a Giulio Regeni e riservato ai dottorati di ricerca dell’Università di Teramo. A consegnare le onorificenze saranno il ministro dell’Università e della ricerca, Gaetano Manfredi, e il presidente del Consiglio dei ministri, Giuseppe Conte, entrambi presenti alla cerimonia conclusiva.