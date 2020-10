Università europea Roma: nasce il sito di “Formazione integrale” per diffondere notizie sull’attività dell’ateneo. Previsto anche uno “Spazio studenti”

Presso l’Università europea di Roma (Uer) è nato il sito Formazione integrale. Obiettivo, offrire informazioni e notizie sulle attività di formazione integrale dell’ateneo: responsabilità sociale, eccellenza, mentoring, sport, attività extracurriculari, divulgazione.

Un’iniziativa che, spiega padre Gonzalo Monzón, direttore Ufficio formazione integrale dell’Uer, darà la possibilità di “diffondere buone notizie, soprattutto sulle attività sociali e di solidarietà che portiamo avanti con i nostri studenti. In questo modo cerchiamo di rispondere all’invito di Papa Francesco ad illuminare il buono che c’è in questo mondo, in ogni cosa e in ogni persona, per aprire sentieri nuovi di fiducia e di speranza”. Oltre alle sezioni dedicate alle varie aree di formazione c’è uno “Spazio studenti” che ospiterà articoli, interviste e video frutto dei giovani frequentatori dell’ateneo.

La formazione integrale è un progetto educativo “che nasce da una visione della persona come unità indivisibile costituita di intelletto, volontà, emozioni, corpo, relazionalità e spiritualità” ed ha l’obiettivo di “sviluppare tutte le sfaccettature della persona, le sue facoltà, le sue abilità e competenze in modo armonico, completo e progressivo”, spiega un comunicato. “Per preparare i professionisti di domani è necessario formare tutta la persona”, conclude p. Monzón.