Migrazioni: Univ. Bergamo, il 2 ottobre webinar con il card. Bassetti

Sarà il card. Gualtiero Bassetti, presidente della Conferenza episcopale italiana, a tenere la prima relazione all’incontro di studio, intitolato “Dialogo sui diritti umani. La protezione di migranti e rifugiati”, che si svolgerà, in modalità webinar e a partecipazione gratuita, venerdì 2 ottobre, a partire dalle 16. L’evento è promosso nell’ambito del master in Diritto delle migrazioni dell’Università di Bergamo. Il card. Bassetti parlerà su “Mediterraneo: i diritti e le frontiere”. All’intervento del presidente della Cei, farà seguito la relazione di Paola Scevi, direttrice del master in Diritto delle migrazioni, che parlerà sul tema “Crimini perpetrati contro migranti e rifugiati in Libia e giustizia penale internale”.