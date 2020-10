Diocesi: Rossano-Cariati, al via gli appuntamenti dell’“Ottobre missionario”

Inizia oggi l’“Ottobre missionario” dell’arcidiocesi di Rossano-Cariati. Seguendo le indicazioni di Papa Francesco, l’Ufficio diocesano “ha stilato un programma che ha voluto partire dalle periferie, organizzando incontri di preghiera e testimonianze nelle cinque vicarie”. Si parte stasera con l’incontro alle 19 nella chiesa di San Telesforo in Thurio per la vicaria di Corigliano. Si proseguirà con la tappa dell’8 ottobre a Cropalati (parrocchia Santa Maria Assunta – vicaria Longobucco), il 17 ottobre a Rossano (parrocchia Maria Madre della Chiesa – vicaria Rossano), il 23 ottobre a Mandatoriccio (parrocchia Ss. Pietro e Paolo – vicaria di Cariati), per concludere il 28 ottobre a Terranova (parrocchia di S. Antonio – vicaria di Terranova).