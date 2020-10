Diocesi: Roma, il 3 ottobre il card. De Donatis consacra tre nuovi sacerdoti

Sono cinque i diaconi che sabato prossimo, 3 ottobre, alle 17.30 nella basilica di San Giovanni in Laterano, saranno consacrati sacerdoti dal cardinale vicario Angelo De Donatis. Quattro di loro si sono formati al Pontificio Seminario Romano Maggiore mentre uno ha studiato al Collegio diocesano Redemptoris Mater. La celebrazione verrà trasmessa in diretta su Nsl (canale 74 del digitale terrestre) e in streaming sulla pagina Facebook della diocesi di Roma. Si tratta – informa il Vicariato di Roma – di Jorge Gomis Coloma, 37 anni, originario di Valencia, arrivato a Roma appositamente per frequentare il seminario, e ora assegnato alla parrocchia di Sant’Alberto Magno. Una vocazione matura pure quella di Simone Bellato, 38 anni, un cammino nato e cresciuto nella parrocchia di San Giovanni Evangelista a Spinaceto. La svolta è arrivata quando ha scelto di frequentare il cammino dei Dieci Comandamenti con don Fabio Rosini, direttore del Servizio per le vocazioni della diocesi. A Santa Maria Addolorata è invece affidato Mario Mesolella, trentaseienne napoletano, la cui vocazione è legata anche ad Assisi, ai corsi vocazionali di padre Giovanni Marini. È cresciuta nella parrocchia di Santa Galla, tra una partita di pallavolo in oratorio e il catechismo, la vocazione di Diego Del Fa, 27 anni romano, assegnato alla comunità di Santa Maria Maddalena de’ Pazzi. Viene da “una famiglia molto credente” Francesco Palazzo, che fin da piccolo ha frequentato l’Opus Dei, e ora sta prestando servizio a San Roberto Bellarmino.