Coronavirus Covid-19: Ecuador, al via campagna Caritas “Tutti a scuola” nelle zone rurali e periferiche

“Tutti a scuola” è il titolo della campagna di Caritas Ecuador, avviata per contrastare l’altissimo livello di dispersione scolastica che si sta verificano in questi mesi nel Paese.

La pandemia ha impedito a migliaia di bambini e adolescenti di proseguire gli studi per mancanza di risorse. In tempi di didattica a distanza, la Caritas denuncia che solo il 16% delle abitazioni, nelle zone interne e rurali dell’Ecuador, ha accesso a Internet. L’obiettivo, fa sapere la Caritas, “è che nessun bambino, bambina o adolescente rimanga privo della possibilità di studiare. Porteremo nelle case computer, tablet, accesso alla rete internet e materiale scolastico”. La Caritas sta anche promuovendo attraverso il proprio sito e i social vari momenti di approfondimento e formazione, rivolti soprattutto alle zone periferiche del Paese, sulla situazione del ritorno a scuola e sulle principali attenzioni da avere, con l’obiettivo di valorizzare e mettere in rete esperienze positive. La campagna conta sulla generosità dei cittadini ecuadoriani.