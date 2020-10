Giornata europea delle Fondazioni: in oltre 50 città italiane le note dell’Inno alla gioia suonate dalle orchestre giovanili

“RisuonaItalia. Tante piazze, una sola comunità”. Stamani, in oltre 50 città del Paese, è risuonato l’Inno alla gioia, in un grande concerto simultaneo di orchestre giovanili, promosso da Acri e dalle Fondazioni di origine bancaria con la media partnership di Tgr Rai, in occasione della Giornata europea delle Fondazioni. I protagonisti di RisuonaItalia sono stati giovani talenti della musica classica e bambini e ragazzi che partecipano ad alcuni dei progetti sostenuti dal Fondo per il contrasto della povertà educativa di minorile.

Tra tutte le piazze coinvolte in RisuonaItalia, anche l’isola di Ventotene. Qui, per ricordare e rendere omaggio al luogo in cui è nata l’idea dell’Europa unita, si è esibita un’ensemble della European Spirit of Youth Orchestra, composta da giovani musicisti provenienti da diversi paesi europei. L’orchestra è un ente che promuove la formazione musicale come strumento di diffusione degli ideali europei di cooperazione. A seguire, l’apertura della “Scuola d’Europa”, con studenti di scuole e università italiane ed europee dai 15 ai 22 anni. All’iniziativa, a Ventotene, sono intervenuti: Francesco Profumo, presidente di Acri; Gerardo Santomauro, sindaco di Ventotene, Roberto Sommella, presidente de La Nuova Europa; Eva Giovannini, giornalista Rai; Silvia Costa, commissaria straordinaria del Governo per il recupero dell’ex carcere di Santo Stefano.