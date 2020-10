Diocesi: Termoli-Larino al via oggi il Mese missionario. Messa presieduta dal vescovo De Luca e concorso per ragazzi e giovani

Oggi nella diocesi di Termoli-Larino si apre il Mese missionario. Appuntamento, per pregare e riflettere insieme, alle 16.30 presso la parrocchia di San Francesco a Termoli. Si inizierà con la recita del Rosario, con video di missionari e missionarie impegnati nel mondo. Alle 17 la testimonianza di un padre missionario della Consolata. A seguire la celebrazione eucaristica presieduta dal vescovo Gianfranco De Luca.

Le offerte raccolte durante la celebrazione saranno destinate alla parrocchia di S. Andrea nel villaggio rurale di Nikkum in Cambogia per la riparazione e manutenzione della scuola che ospita 50 bambini e che, a causa delle abbondanti e forti piogge che si ripetono con molta frequenza nell’anno, spesso è impraticabile e quindi necessita di continui interventi ristrutturativi.

Quest’anno per sensibilizzare e coinvolgere il più possibile ragazzi e giovani, è stato organizzato il concorso “I colori della missione”.