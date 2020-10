San Francesco: domenica 4 ottobre il premier Conte ad Assisi per la festa del patrono d’Italia. Per l’occasione rivolgerà un messaggio alla Nazione

Il presidente del Consiglio, Giuseppe Conte, sarà ad Assisi il 4 ottobre, dalle ore 10, in occasione della festa di San Francesco patrono d’Italia: giornata di dialogo e di fraternità tra fedi e culture diverse. Saranno presenti anche il ministro degli Esteri, Luigi Di Maio, il ministro per le Pari opportunità e la famiglia, Elena Bonetti, e il sottosegretario di Stato alla presidenza del Consiglio dei ministri, Andrea Martella. Lo rende noto il direttore della Sala Stampa del Sacro Convento di Assisi, padre Enzo Fortunato.

Ad offrire l’olio che alimenta la lampada che arde sulla tomba di San Francesco saranno le Marche, a nome dell’Italia intera. Rito della celebrazione che si ripete dal 4 ottobre 1939 anno in cui Pio XII proclamava Francesco patrono primario d’Italia. Per l’occasione ci sarà il sorvolo delle Frecce tricolori nei cieli di Assisi.

A presiedere la celebrazione in basilica superiore ci sarà l’arcivescovo metropolita di Pesaro, mons. Piero Coccia. Dopo la Santa Messa e l’accensione della lampada votiva al Santo, il presidente del Consiglio parlerà alla Nazione dalla Loggia del Sacro Convento dopo il saluto del ministro generale dei Frati minori conventuali, padre Carlos Trovarelli. La giornata si concluderà alle 16.45, dopo i vespri presieduti dall’arcivescovo di Fermo, mons. Rocco Pennacchio, con la benedizione, all’Italia e al mondo, con la Chartula di San Francesco. L’intero evento verrà trasmesso in diretta su Rai 1.

A nome del Papa sarà presente il legato pontificio per le basiliche papali, card. Agostino Vallini. Ad accogliere i sindaci, le istituzioni regionali, le autorità e i pellegrini provenienti dalla Marche e da altre zone d’Italia sarà il Custode del Sacro Convento, padre Mauro Gambetti. Il programma delle celebrazioni della festa di San Francesco sono sul sito www.sanfrancesco.org.