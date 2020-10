Card. Parolin: “nessuna convocazione del card. Pell da parte del Papa”

(Foto Siciliani-Gennari/SIR)

“Non c’è stata nessuna convocazione del card. Pell da parte del Papa”. Così il card. Pietro Parolin, segretario di Stato vaticano, ha risposto alle domande dei giornalisti – a margine della presentazione del libro di padre Enzo Fortunato, “La tunica e la tonaca” – in merito all’arrivo a Roma dell’ex prefetto per l’economia all’indomani dello scoppio del caso Becciu. “Non c’è nessuna coincidenza tra le due cose”, ha precisato il cardinale: “Il card. Pell doveva venire a Roma per chiudere la sua permanenza qui. Era partito e aveva ancora l’appartamento”. Parolin, interpellato dai giornalisti, ha detto di aver sentito il card. Becciu. “Credo di non dover fare commenti”, ha aggiunto.