Giornata europea delle Fondazioni: un contest fotografico sulle attività degli enti filantropici

Un contest fotografico per raccontare e affermare l’impegno delle oltre 147.000 fondazioni ed enti filantropici europei che stanziano ogni anno in Europa circa 60 miliardi di euro a favore di organizzazioni del Terzo settore e progetti per lo sviluppo sostenibile. Si celebra oggi la Giornata europea delle Fondazioni 2020 che unisce fondazioni ed enti filantropici da tutta Europa nel ricordare il loro ruolo e impegno nel raggiungimento del bene comune. Giunta alla sua ottava edizione, l’iniziativa, lanciata da Donors and Foundations Networks in Europe (Dafne), la rete di terzo livello che riunisce le organizzazioni di supporto alla filantropia di 28 Paesi europei, è promossa congiuntamente in Italia da Acri, l’associazione italiana delle fondazioni di origine bancaria, ed Assifero, l’associazione delle fondazioni di famiglia, di impresa e di comunità ed altri enti di filantropici.

In occasione della Giornata europea delle Fondazioni, Assifero ha promosso, assieme ad Acri, il Focus Philanthropy-Che cosa è la filantropia in Italia?, edizione italiana del contest fotografico nato da un’idea del Russian Donors Forum e portato avanti a livello europeo da Dafne. Delle 36 foto ricevute, grazie al voto del pubblico e di una giuria di esperti, 9 hanno avuto accesso alla fase europea dell’iniziativa. I vincitori di Focus Philanthropy saranno annunciati durante l’evento Single Market for Public Good – How can we unleash private resources for European solidarity?, organizzato da Philanthropy Advocacy, un’iniziativa congiunta di Dafne e Efc, che si terrà oggi online.