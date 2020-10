Diocesi: Bolzano-Bressanone, sabato tre appuntamenti per ricordare il beato Josef Mayr-Nusser

Dalle 9 di sabato 3 ottobre, presso il duomo di Bolzano, nove organizzazioni giovanili e uffici della diocesi invitano al giorno della memoria di Josef Mayr-Nusser. In tre momenti speciali sotto il motto “Ricordare per cambiare” si evidenzierà l’importanza del beato di Bolzano per la società e la Chiesa di oggi.

Per mantenere vivo il ricordo di un cristiano coraggioso, youngCaritas, Pastorale giovanile, Skj, Azione cattolica, Centro pace, parrocchia duomo, Ufficio matrimonio e la famiglia, Ufficio pastorale, Katholisches forum vogliono incoraggiare all’impegno personale per affrontare i cambiamenti nella società. Pertanto, sabato dentro e intorno al duomo di Bolzano – dove è sepolto Josef Mayr-Nusser – ci sarà molto movimento: alle 9 verrà celebrata la messa commemorativa in duomo, alle 10 i giovani presenteranno testi e pensieri in piazza Parrocchia, accompagnati da acrobati dell’aria. Poi si proseguirà con la musica: in duomo musicisti del Conservatorio di Bolzano accompagneranno le riflessioni sulla domanda “A quali impegni Josef Mayr-Nusser chiama i cristiani oggi?”. In caso di pioggia, i tre appuntamenti si svolgeranno interamente in duomo. Ulteriori informazioni sulla manifestazione in memoria di Josef Mayr-Nusser sono online: www.bz-bx.net/it/giorno-della-memoria-jmn.