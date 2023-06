Parlamento Ue: in plenaria un dibattito sulla “maternità surrogata, rischi di sfruttamento e commercializzazione”

(Strasburgo) Il presidente cipriota Nikos Christodoulides e il presidente del Kosovo Vijosa Osmani prenderanno la parola questa settimana nell’emiciclo di Strasburgo, rispettivamente martedì 13 giugno e mercoledì 14 giugno. Interverranno alla sessione plenaria del Parlamento europeo che si apre oggi. Il regolamento per lo scambio di prove elettroniche per le investigazioni criminali, l’intelligenza artificiale (Ia) con la votazione di un regolamento sul controllo dell’Ia, le indagini sullo spyware Pegasus e come limitarne l’abuso: questi i tre temi particolarmente significativi nella sessione, che discuterà anche dell’attentato alla diga di Nova Kakhovka e degli sforzi per ricostruire l’Ucraina, in un dibattito domani, 13 giugno, con Commissione e Consiglio. Arriva a conclusione dell’iter parlamentare la normativa sulle batterie “sostenibili, durevoli e più performanti”, con il voto finale sulla legislazione. In plenaria si parlerà anche di Polonia, per la sua legge elettorale e il rispetto dello Stato di diritto. Il dibattito con Commissione e Consiglio servirà a preparare il summit Ue di fine giugno (29-30 giugno). In agenda mercoledì 14 giugno è previsto un dibattito sulla “maternità surrogata nell’Ue: rischi di sfruttamento e commercializzazione”.